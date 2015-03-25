أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

موقع يمني : وزير الدفاع في مكان آمن ولم يتم القبض عليه من الحوثيين

Google+ Print
موقع يمني : وزير الدفاع في مكان آمن ولم يتم القبض عليه من الحوثيين موقع يمني : وزير الدفاع في مكان آمن ولم يتم القبض عليه من الحوثيين

وزير الدفاع اليمني

 

أكد صحفي يمني مقرب من وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي  إن الاخير في مكان آمن وانه لم يتم القبض عليه من قبل مسلحي الحوثي كما ذكرت وسائل أعلام مقربه من الحوثيين والرئيس السابق علي صالح “.

وقال الصفحي انيس منصور لموقع «الشاهد»  ” تواصلت قبل قليل مع وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وأكد لي أنه في مكان آمن وغير صحيح الاشاعات التي ينشرها الحوثيين وعفاش.

وكانت قناة اليمن وعدة مواقع أخباريه اشارت الى أن الحوثيين تمكنوا من القبض على الصبيحي وعدد من القيادات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي الذي ايضا لا يزال مكان تواجده يكتنفه الكثير من الغموض .

وكانت مصادر موثوقه أكدت لـ ” المشهد اليمني ” إن هادي قد فر من عدن في اتجاه جزيرة سقطرى إلا انه لا يعرف بالتحديد مكان تواجده في الوقت الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا