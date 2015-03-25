موقع يمني : وزير الدفاع في مكان آمن ولم يتم القبض عليه من الحوثيين

أكد صحفي يمني مقرب من وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي إن الاخير في مكان آمن وانه لم يتم القبض عليه من قبل مسلحي الحوثي كما ذكرت وسائل أعلام مقربه من الحوثيين والرئيس السابق علي صالح “.

وقال الصفحي انيس منصور لموقع «الشاهد» ” تواصلت قبل قليل مع وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وأكد لي أنه في مكان آمن وغير صحيح الاشاعات التي ينشرها الحوثيين وعفاش.

وكانت قناة اليمن وعدة مواقع أخباريه اشارت الى أن الحوثيين تمكنوا من القبض على الصبيحي وعدد من القيادات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي الذي ايضا لا يزال مكان تواجده يكتنفه الكثير من الغموض .

وكانت مصادر موثوقه أكدت لـ ” المشهد اليمني ” إن هادي قد فر من عدن في اتجاه جزيرة سقطرى إلا انه لا يعرف بالتحديد مكان تواجده في الوقت الحالي.