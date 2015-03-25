“عشماوى” يتفقد نماذج مشرفة لمشروعات شباب الداخلة .. ويطالب بتعميم تجربتهم

قامت محافظة الوادي الجديد بتنظيم المؤتمر الثاني في تفعيل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) نفس الشأن بمركز الداخلة بعد أن لاقي إقبال واهتمام كبير من الشباب في مؤتمره الأول بمركز الخارجة .

وترأس المؤتمر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وبحضور عدد كبير من الشباب والقيادات التنفيذية وممثلي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي .

وأكد عشماوي بأن الهدف الأساسي من المؤتمر هو دعم الدولة للشباب لجذبهم للعمل بالقطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية لهم تساعدهم علي البدء في اتخاذ الخطوات الجادة نحو مشروع استثماري حقيقي يعود بالفائدة الكبري علي الشاب المستثمر بالإضافة إلي أن مثل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد اللبنة الأولي في التنمية الاقتصادية لأي دولة كباقي الدول الصناعية الكبرى التي نمت بمثل تلك المشروعات .

وأضاف عشماوي بأن حضور ممثلي البنوك في كل مؤتمر يأتي في إطار تحملهم مسؤولية تفعيل وتنفيذ المشروع علي أرض الواقع بعد أن تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وضخ مبلغ 3 مليارات جنيه في البنوك الأربعة لصرف قروض للشباب بدون حد أقصي بعد أن يتم استيفاء الإجراءات ودراسة جدوى المشروع خلال أسبوع وتنفيذ المشروع خلال شهر .

يذكر أن اللواء المحافظ استهل زيارته لمركز الداخلة بتفقده لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجيين التي تنوعت بين ( منحل – مشاتل فاكهة وخضار – مشغل )،وأشاد بتلك المشروعات ووصفها بأنها نماذج مشرفة يجب أن تعمم بين شباب المحافظة .

وفي ختام المؤتمر أستمع محافظ الإقليم إلي أراء ومقترحات الشباب الذين أكدوا بأن هذا المشروع القومي الذي تبنته الدولة سوف يأتي بثمارها خلال فترة وجيزة لأن الشباب يحتاج إلى من يقف بجواره ويدعمه لإنشاء مشروعات استثمارية حقيقية يحلم بها كل شاب لتحسين المعيشة الحياتية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة .