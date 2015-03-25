حى جنوب الجيزة يزيل تعديات على أراضى أملاك دولة استولى عليها بلطجية

شن حى جنوب الجيزة، منذ قليل، حملة على منطقة مساكن ساقية مكى، لإزالة غرف شيدها بلطجية على أراضى الدولة.

رافقت الحملة قوة من قسم شرطة الجيزة، وشرطة المرافق، بقيادة العميد على أبو السعود، وهدموا الغرف المخالفة، وتم تنظيف المكان بالكامل والتنبيه بعدم البناء مرة أخرى وإلا سيتعرض المخالفون للمساءلة القانونية.

وأكدت منى أحمد، إحدى سكان المنطقة، أنه فور انتهاء الحملة قام البلطجية، الذين كانوا يحتلون الغرف بالتعدى عليهم داخل مساكنهم لتقديمهم شكاوى للمحافظة والحى، مناشدين الأمن بسرعة التدخل وإنقاذهم من بطشهم.

وأشارت منى، إلى أن خلف منطقة "بنزايون" توجد مساحات فضاء بين المساكن قام البلطجية بالاستيلاء عليها وبناء ثلاث غرف يقومون بترويج المخدرات بها، بالإضافة إلى عمل جراج.

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