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المحافظ يعفى نائب رئيس مركز الفيوم ورئيس حى غرب من منصبيهما لإهمالهما

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المحافظ يعفى نائب رئيس مركز الفيوم ورئيس حى غرب من منصبيهما لإهمالهما المحافظ يعفى نائب رئيس مركز الفيوم ورئيس حى غرب من منصبيهما لإهمالهما
أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، قرارا رقم 130 لسنة 2015 بإلغاء ندب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة ورئيس حى غرب مدينة الفيوم، وتكليف سيد عبد التواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القرى، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة بجانب عمله لحين شغلها.

كما قرر المحافظ تكليف محمد صلاح شعبان سكرتير حى غرب للقيام بأعمال رئيس الحى بجانب عمله لحين شغل المنصب.

وقال المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن القرار يأتى نتيجة التقاعس عن أداء الأعمال الموكلة إليهما والتقصير فى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى ظهرت خلال جولات المحافظ التفقدية على أحياء المدينة وعدم الظهور بالمظهر اللائق فى قطاعات النظافة والصرف الصحى وغيرها.
>وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أى مسئول مقصر فى عمله، وشدد على ضرورة العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والعمل جديا على حل كافة المشاكل التى تواجههم.
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مصر 365