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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للخامسة مساءً

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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للخامسة مساءً بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للخامسة مساءً
يقدم لكم اليوم السابع أهم وأخر الأخبار حتى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء فى نشرة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين

1 – الرئيس السيسى يلقى كلمة تاريخية أمام البرلمان الإثيوبى

2- محلب يترأس اجتماع الأسبوعى لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية

3 – الأمين العام للجامعة العربية: نواجه تحديات تستوجب تجاوز أى خلافات

4 – الخارجية: ١٩ دولة عربية أكدت حضور القمة العربية السبت المقبل

5 – وزير الداخلية يتفقد إجراءات تأمين القمة العربية بشرم الشيخ

6 – القبض على 66 من القيادات الوسطى للإخوان

7 – تأجيل محاكمة مرسى فى التخابر مع قطر للغد

8 – إحالة مسئول مسابقة الـ30 ألف معلم للتحقيق بسبب الارتباك فى إعلان النتائج

9 – هيئة الأرصاد: البلاد تتعرض لطقس شديد التقلب لمدة 48 ساعة

10 – البورصة تخسر 10 مليارات جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

11 – غدا .. الوطنى يواجه غينيا وديا
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