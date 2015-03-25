بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للخامسة مساءً

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11 – غدا .. المنتخب الوطنى يواجه غينيا وديا
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين
1 – الرئيس السيسى يلقى كلمة تاريخية أمام البرلمان الإثيوبى
2- محلب يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية
3 – الأمين العام للجامعة العربية: نواجه تحديات تستوجب تجاوز أى خلافات
4 – الخارجية: ١٩ دولة عربية أكدت حضور القمة العربية السبت المقبل
5 – وزير الداخلية يتفقد إجراءات تأمين القمة العربية بشرم الشيخ
6 – القبض على 66 من القيادات الوسطى للإخوان
7 – تأجيل محاكمة مرسى فى التخابر مع قطر للغد
8 – إحالة مسئول مسابقة الـ30 ألف معلم للتحقيق بسبب الارتباك فى إعلان النتائج
9 – هيئة الأرصاد: البلاد تتعرض لطقس شديد التقلب لمدة 48 ساعة
10 – البورصة تخسر 10 مليارات جنيه فى نهاية تعاملات اليوم
11 – غدا .. المنتخب الوطنى يواجه غينيا وديا
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