أحلام لـ"سيدتي": "أبتحداك" لمن يريد التحدي

كان الجمهور أمس على موعد مع لقاء الفنانة أحلام في دبي بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد "أبتحداك" مع شركة بلاتنيوم ريكوردز حيث أعدت منصة الأزياء لاستقبالها ولقاء جمهورها، الذي كانت أعداده غفيرة، حيث أعلنت عبر صفحتها على "إنستغرام" بأنه سيتم اختيار مائة شخص من الفائزين للحصول على صورة تذكارية معها في حال قاموا بتسجيل أسمائهم للرغبة في التقاط الصورة، وقد أطلت أحلام بفستان أسود طويل وسط استقبال حافل فرحبت بالحضور، ثم تحدثت عن الألبوم أمام محبيها من الجمهور على منصة الفاشن وأرسلت لهم القبلات، ومن بعدها بدأت توقيع ألبومها للحضور، ومن ثم ثم التقاط الصور التذكارية مع من قام بتسجيل اسمه للحصول على صورة معها، ولكن نسبة كبيرة منهم لم يستطيعوا الحصول على صورة بسبب الازدحام وكثرة الأعداد.



قبل لقائها الجمهور في المول التقت "سيدتي" النجمة "أحلام" في فندق "أرماني" بدبي في حوار تحدثت من خلاله عن العديد من الأمور منها الفنية والشخصية وعن إطلاق ألبومها الجديد وإطلالتها في الكليب الجديد "ملهوفة لصوتك"، وعن الإفادة من وراء توقعيها مع شركة بلاتنيوم ريكوردز بعد روتانا للجهتين قالت: من المؤكد أنني استفدت، فهذه الشركة تدرك جيداً كيفية التعامل مع الفنان ولديها خبرة في شؤون الفنانين وتعمل جاهدة لتصل بفنانيها إلى المكان الصحيح، وأنا سعيدة جداً بالتعامل معها. وعن عنوان الألبوم الذي يحمل كلمة "أبتحداك" ولمن تهدي هذه الكلمة، قالت: هي ليست رسالة لشخص معين، لكنها لمن يريد التحدي ويقبله وفي النهاية هي تعبر عن شخصيتي.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في "سيدتي"