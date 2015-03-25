المرض يهاجم خالد زكي

يعيش الفنان خالد زكي حالة من الألم الشديد حيث تطارده الآلام في ظهره منذ فترة وازداد تأثيرها بشكل كبير خلال الأيام الماضية. وهو الأمر الذي جعل تنقلاته تتم بشكل صعب جداً. إلى ذلك، فوجىء بعدم قدرته على الحديث والسبب نزلة برد حادّة جعلته يلازم السرير تماماً.

خالد زكي اعتذر وبشكل نهائي عن كل الأعمال التي عرضت عليه بسبب الوعكة الصحية التي أصابته، خاصة أنه لا يريد أن يعطل التصوير أو يتسبب في زيادة الألم الذي يعاني منه حيث نصحه الأطباء بعدم الضغط على نفسه في التصوير أو بذل مجهود مضاعف.