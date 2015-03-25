Bradley Cooper من التمثيل الى الاخراج

أعلن Bradley Cooper عن استعداده لخوض تجربته الإخراجية الأولى في A Star is Born وهو نسخة جديدة لفيلم أنتجته شركة Warner Bros. عام 1937 وكان من بطولة Janet Gaynor و Fredric March حيث تدور قصته حول ممثل مخضرم ضحّى وعانى معنوياً لدعم ممثلة صاعدة للوصول الى النجومية. من المفترض أن تؤدي المغنية Beyonce دور النجمة بعد إصرار Bradley Cooper بصفته أحد منتجي الفيلم. يذكر أن المخرج Clint Eastwood كان قد وافق سابقاً على إخراج الفيلم لكنّه انسحب منه بعد أن رفضت شركة Warner Bros. مشاركة كل من Tom Cruise و Leonardo DiCaprio و Bradley Cooper في بطولته نظراً لأجرهم الباهظ. إذا رأى الفيلم النور تكون هذه النسخة الثالثة منه بعد نسخة في العام 1954 من بطولة Judy Garland و James Mason والتي ترشحت لست جوائز أوسكار ونال عنها كل من الممثلين جائزة Golden Globe كأفضل ممثلة وممثل. كما تمّ إنتاج نسخة أخرى في العام 1976 من بطولة Barbra Streisand و Kris Kristofferson ترشحت لأربع جوائز أوسكار ونالت جائزة أوسكار أفضل أغنية.