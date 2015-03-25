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فان ديزل يستوحي اسم طفلته من صديقه بول ووكر

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الأربعاء 25-03-2015 15:49

أكد النجم العالمي Vin Diesel لقناة "توداي" الأمريكية أنّ اسم طفلته الثالثة من صديقته Paloma Jimenez هو Pauline.
وأشار النجم البالغ من العمر 47 عاماً إلى أنه سمّى ابنته تخليداً لذكرى صديقه Paul Walker، الذي توفي في العام المنصرم بحادث سيّارة، والذي سبق أن شاركه في بطولة سلسلة " Fast & Furious" لمدّة 5 أجزاء.
وقال Diesel: "لم أفكّر سوى في Paul أثناء قطعي للحبل السري لمولودتي، حيث شعرت بحضور روحه معي في تلك اللحظة الهامة من حياتي. لذا، إن استيحاء اسمها من اسمه هو طريقة لتخليد ذكراه، ولأن يكون جزءاً من ذاكرتي ومن عالمي".
يُذكر أنّ Paul Walker كان قد لقي مصرعه في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعامود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.

 

 

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