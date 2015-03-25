إليسا ظهرت بالشورت في دبي.. وتلقّت هدية.. ما هي؟

أطلت النجمة اللبنانية صاحبة لقب "ملكة الإحساس" إليسا أمس بإطلالة مميزة حيث ارتدت "هوت شورت" من الجلد، وفوقه جاكيتاً قصيراً من الجلد، ما أثار إعجاب الحضور حيث أقيم احتفال أمس في فندق أرماني بدبي لتكون إليسا الوجه الإعلاني لشركة "سامسونج" في دبي، للكشف عن هاتفيها الجديدين وبدأ الحفل بالترحيب بالحضور وعرض شرح عن مزايا الهواتف، وبعدها تم عرض راقص بالطبول قدمته فرقة راقصة موسيقية تدق الطبول نالت إعجاب الحضور، ثم تم دعوة إليسا للصعود على المسرح وإهدائها هاتف سامسونج، وقد عبرت عن سعادتها قائلة: أنا سعيدة جداً بوجودي اليوم وأعد الهاتف المحمول قطعة جوهرة إذ من خلاله أتواصل مع معجبيني ومحبيني وعائلتي، وشكرت الحضور قبل أن تعود إلى مكانها على الطاولة. وبعد انتهاء الاحتفالية، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع إليسا ومن ثم كان موعد العشاء على أنغام الموسيقى في الهواء الطلق.

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