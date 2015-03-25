علاقة غرامية تجمع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر

يبدو أنّ علاقة النجمة Jennifer Lawrence بزميلها النجم Bradley Cooper قد تخطّت حدود الأعمال السينمائية المشتركة بينهما، إذ استطاعت عدسات الباباراتزي التقاط صور للنجمين وهما يغادران معاً الفندق الكائن في حي "تريبيكا" في نيويورك، في يوم الأحد الماضي، بعد الاحتفال بالترويج لفيلمهما المشترك.

وحاولت Jennifer قدر المستطاع التخفّي بواسطة معطف رمادي اللون وقبّعة ونظّارات شمسيّة على عينيها.

كذلك وضعBradley قبّعة على رأسه مع نظّاراته الشمسيّة، فيما كان يحمل بيده كلبه الصغير.

وما سرّع وتيرة هذه الشائعة إطلالتهما معاً على السجّادة الحمراء، حيث لم يتمكّنا من التوقف عن الضحك أمام الكاميرات خلال الأمسية كلّها.

من جانبها، أكّدت Jennifer البالغة من العمر 24 عاماً أنّ ما يجمعها بـ Bradley البالغ من العمر 40 عاماً هو الصداقة فقط، نافية وجود أيّ علاقة جنسيّة بينهما.

بدوره، قال نجم American Sniper: "أحترمها كثيراً بصفتها ممثلة محترفة، وقد تعلّمتُ منها الكثير! فعلى الإنسان أن يعمل دائماً مع أشخاصٍ هم أفضل منه".

يُذكر أنّ Bradley Cooper انفصل منذ أيام فقط عن صديقته عارضة الأزياء Suki.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"