فيلم عن حياة محمد عساف بين الترقّب والانتقاد

فلسطين_ سيدتي نت

ما أن تم الاعلان عن بدء تصوير فيلم يروي قصة حياة محبوب العرب محمد عساف حتى تعالت الأصوات التي تستنكر هذا الاجراء لأن السينمائيين اعتادوا تصوير أفلام عن حياة الراحلين من أهل الفن أم من لهم مشوار طويل في الفن، وعمر الفنان محمد عساف لا يتجاوز العامين فنيا كما أنه لا يزال شابا في مقتبل حياته الفنية.

وقد دافع صناع الفيلم عن قرارهم تصوير فيلم عن حياة عساف وكان دفاعهم أن سيرة حياة عساف ما هي إلا سيرة كل من لديه طموح، وما عليه من مواجهة الصعاب حتى يصل إلى هدفه حسبما حدث مع محمد عساف المنحدر من أحد مخيمات اللاجئين في غزة.

وبالفعل فقد انتهى مؤخراً تصوير أحداث الفيلم بأبطال قاموا بأدوارهم الحقيقية في الحياة، وتم تصوير مشاهده ما بين الناصرة والأردن، وقد قام بدور عساف وهو شاب الفنان الفلسطيني ابن مدينة الناصرة توفيق برهوم وهو الفنان الذي راهن عليه هاني أبو أسعد مخرج الفيلم، وقد حصل هاني مؤخراً على جائزة محمود درويش تقديراً له كمخرج مبدع.

وعن ترشيح الفنان أحمد حلمي ليقوم بدور البطولة فقد تناقلت وكالات الأنباء هذه الأخبار والصحيح أن حلمي كان مرشحاً ليقوم بدور الشاب رمضان ابو نحل، الذي تنازل عن تذكرته لعساف في القاهرة أثناء المرحلة الأولى من تجارب الأداء حين رأى عساف قد تعب كثيراً في الخروج من غزة والوصول إلى القاهرة، وبدوره اعتذر حلمي عن القيام بالدور نتيجة لمشاغله.

عن الفيلم والمشاركين فيه يمكننا القول إنّ كل من قام بدور في الفيلم انما أدى دوراً قريبا من حياته الواقعية فالعميد على جابر يقوم بدور عضو في هيئة التحكيم وهو المعروف بتشجيعه للهواة، كما تقوم المخرجة نادين لبكي بدور مساندة وداعمة لعساف أما مراسلة برنامج كلام نواعم في الأردن رانيا النمر فقد قامت بدورها الواقعي وهو إعلامية تلتقي بعساف وتجري معه حواراً، واللافت أن الفيلم قد تناول حياة الطفل عساف بصورة موسعة حيث يظهر مشهداً وهو يتعارك مع أطفال الحي بملابس بالية "بلوزة وشورت" وقد وقع الاختيار على طفل يشبه عساف كثيراً، وظهرت معه طفلة تقوم بدور شقيقته" نيفين" التي تهوى الغناء معه وكانا يغنيان في الحفلات المدرسية التي تقام في مدرسة والدتهما التي تعمل حتى الآن معلمة، وفي الحفلات الوطنية والشعبية في غزة.

يشار أن الفنان الشاب توفيق برهوم قد قام ببطولة فيلم إسرائيلي شارك فيه ممثلون عرب هو فيلم "عرب راقصون"، وتنبأ له المخرج أبو اسعد بمستقبل باهر وهو بدوره يمتنع عن اجراء الأحاديث واللقاءات الصحفية حتى عرض الفيلم، وهناك تخمينات أن امتناعه عن الظهور الاعلامي هو بأمر من ادارة mbc التي أنتجت الفيلم وقد انتهى برهوم من تصوير فيلمين سوف يعرضان قريباً في دور السينما العالمية هما The White City وABCs of Death2.