فيديو - هنري: ميسي عبقري بعد لمس الكرة باليد أما أنا فقاتل

صرح تييري هنري النجم المعتزل أن المعاملة التي تلقاها بعد هدفه باليد في مرمى أيرلندا، مختلفة تماما عن التي تلقاها النجم ليونيل ميسي بعد لمس الكرة باليد، مؤكدا أنه شعر وكأنه قتل شخصا ما، ولكن ميسي اعتبروه عبقريا.

هنري والذي أعلن اعتزاله في ديسمبر الماضي، تحدث عن واقعة لمسه للكرة باليد في مباراة فرنسا وأيرلندا بتصفيات كأس العالم 2010، والتي أحرز على إثرها هدف تأهل فرنسا للبطولة، وأكد أنه اعتذر للجميع وقتها بشأن ما حدث.

تحدث الأسطورة الفرنسية لقناة (كانال بلوس) الفرنسية قائلا:"لقد قلت للجميع، نعم كانت لمسة يد، أنا آسف، وهل تعلم ماذا قالوا لي؟ نحن لا نلومك".

"أسطورة أرسنال ليام برادي سألني، هل لمست الكرة بيدك؟ فأجبته، نعم، لقد كانت يدي، تحدثت مع الإعلام تلك الليلة، وكنت قادرا على تجاهلهم ولكنني لم أفعل ذلك".

"تحدثت بصراحة، لقد كان رد فعل طبيعيا، رد فعل أتى من منافس، مثل التي تشاهدها من لاعب مدافع يحاول إبعاد الكرة عن المرمى بيده عندما تتم مراوغة الحارس".

"عندما رأيت ميسي يسجل بيده أمام إسبانيول، قال الناس، يا له من عبقري، ولكن بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بقتلي لشخص ما".

تذكر لمسة يد هنري أمام أيرلندا..

وتذكر لمسة يد ميسي أمام إسبانيول..