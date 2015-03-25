أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - هنري: ميسي عبقري بعد لمس الكرة باليد أما أنا فقاتل

Google+ Print
فيديو - هنري: ميسي عبقري بعد لمس الكرة باليد أما أنا فقاتل فيديو - هنري: ميسي عبقري بعد لمس الكرة باليد أما أنا فقاتل

صرح تييري هنري النجم المعتزل أن المعاملة التي تلقاها بعد هدفه باليد في مرمى أيرلندا، مختلفة تماما عن التي تلقاها النجم ليونيل ميسي بعد لمس الكرة باليد، مؤكدا أنه شعر وكأنه قتل شخصا ما، ولكن ميسي اعتبروه عبقريا.

هنري والذي أعلن اعتزاله في ديسمبر الماضي، تحدث عن واقعة لمسه للكرة باليد في مباراة فرنسا وأيرلندا بتصفيات كأس العالم 2010، والتي أحرز على إثرها هدف تأهل فرنسا للبطولة، وأكد أنه اعتذر للجميع وقتها بشأن ما حدث.

تحدث الأسطورة الفرنسية لقناة (كانال بلوس) الفرنسية قائلا:"لقد قلت للجميع، نعم كانت لمسة يد، أنا آسف، وهل تعلم ماذا قالوا لي؟ نحن لا نلومك".

"أسطورة أرسنال ليام برادي سألني، هل لمست الكرة بيدك؟ فأجبته، نعم، لقد كانت يدي، تحدثت مع الإعلام تلك الليلة، وكنت قادرا على تجاهلهم ولكنني لم أفعل ذلك".

"تحدثت بصراحة، لقد كان رد فعل طبيعيا، رد فعل أتى من منافس، مثل التي تشاهدها من لاعب مدافع يحاول إبعاد الكرة عن المرمى بيده عندما تتم مراوغة الحارس".

"عندما رأيت ميسي يسجل بيده أمام إسبانيول، قال الناس، يا له من عبقري، ولكن بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بقتلي لشخص ما".

تذكر لمسة يد هنري أمام أيرلندا..

وتذكر لمسة يد ميسي أمام إسبانيول..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة