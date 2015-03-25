فيلايني: إن لم تفعل ما يريده فان جال ' ستطير ' من الفريق

أكد مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد أن مدرب الفريق لويس فان جال صارم جدا في أسلوبه التدريبي، وأن من يعصي أوامره ليس له مكان بالنادي.

ويريى فيلايني أن صرامة فان جال مهمة من أجل الفريق في الوقت الراهن، في ظل رغبة يونايتد في استعادة مكانته الطبيعية بين الكبار مرة أخرى.

في تصريحات الدولي البلجيكي لصحيفة (دايلي ميرور) الإنجليزية قال:"المدرب صارم جدا، وهذا جيد للفريق".

"العام الماضي قدمنا موسما سيئا، لم نحتل مركز مؤهل لمسابقة أوروبية..نحتاج إلى مدرب قادر على إعادة الثقة بالنفس للاعبين مرة أخرى".

"إذا قال لك شيئا لابد أن تقوم به، وإلا ستطير من الفريق..إذا اضطر لإخراجك من الملعب قبل انقضاء نصف ساعة من المباراة، سيقوم بذلك..ولحسن حظي، هذا لم يحدث معي حتى الآن".

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيلعب أمام أستون فيلا يوم 4 إبريل المقبل.