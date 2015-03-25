أنا فيرجسون – عندما تسبب ' الأحمق ' فان نيستلروي في بكاء رونالدو

"أنت أحمق"، "هم مجرد صغااار"، "اذهب وأشتكي لوالدك".. "أعتذر على كل شيء"، "أنا أسف". بين أسود وأبيض فان نيستلروي، تظهر أسرار القناص الهولندي مع سير أليكس فيرجسون.

من منا لا يعرف السير أليكس، بالطبع الكل يعرف فيرجسون وشاهد ألقابه وإنجازاته في عالم كرة القدم وبالتحديد مع مانشستر يونايتد .. ولكن في حياة فيرجسون العديد من الأسرار التي لا يعرفها الكثير.

ولا يوجد أفضل من فيرجسون بنفسه لكي يحكي أسرار وخبايا في حياة السير أليكس.

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وبعدما كانت البداية مع زلاتان إبراهيموفيتش ثم الساحر بيرلو والقائد جيرارد.. الآن وقت "الاستاذ" فيرجسون.

أقرا – الحلقة الأولى .. أنا فيرجسون – عندما قلت لرونالدو: سأقتلك.. سأطلق عليك النار

أقرا – الحلقة الثانية .. أنا فيرجسون – عن غفوة مدتها 5 دقائق تسبب في بقائي مدربا لـ11 سنة أخرى

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كل ما سيتم ذكره الآن، نُشر على لسان فيرجسون في كتابه "سيرتي الذاتية .. أليكس فيرجسون"

رسالة غريبة!

"يناير 2010.. أجلس في منزلي وفجأة تصل رسالة إلى هاتفي".

"لا أعلم إذ كنت مازلت تتذكرني أم لا، لكني أحتاج أن أتصل بك.. فان نيستلروي".. هكذا كانت الرسالة.

"يا إلهي، ما هذا؟ لماذا يريد أن يتحدث معي، لقد غادر يونايتد منذ 4 أعوام!".

"زوجتي قالت لي: ربما يريد أن يعود من جديد إلى مانشستر".

"لم أقتنع بذلك نهائيا، ولم أكن أعرف ماذا يريد، فأجبته: حسنا.. اتصل بي".

"ووصلت المكالمة الهاتفية، في البداية كان حديثه عاما، عن إصاباته ومدى جاهزيته وعن أنه لا يحصل على فرص كثيرة للعب مع ريال مدريد".

"ثم قال: سير.. أريد أن أعتذر عن سلوكي في أخر سنة لي مع يونايتد .. أنا أسف".

"كان موقفه رائعا، إنه شعور مميز أن تجد شخصا يستطيع أن يحمل الهاتف بعد مدة طويلة ويقول: كنت مخطئا .. أنا أسف".

- ماذا حدث في السنة الأخيرة لفان نيستلروي مع مانشستر يونايتد؟ ولماذا اعتذر؟

طلب رحيل

"في نهاية موسم 2004-05 كنا قد تأهلنا لنهائي كأس إنجلترا".

"وقبل المباراة تحدث وكيل أعماله مع ديفيد جيل (الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد) عن مصير اللاعب".

"وقال وكيل أعماله: فان نيستلروي يريد الرحيل".

"سأل ديفيد عن سبب طلب اللاعب الرحيل، وأجاب وكيل اللاعب: فان نيستلروي يرى أن الفريق تكاسل للغاية ولا يؤمن بقدرته على الفوز بدوري أبطال أوروبا بلاعبين صغار أمثال رونالدو وروني".

اجتماع الحسم

"بعد مواجهة أرسنال، اجتمعنا مع فان نيستلروي ووكيل أعماله".

"كنا نعلم أن ريال مدريد لا يريد دفع مبلغ 35 مليون يورو، وكنا لا نريد أقل من ذلك".

"في الاجتماع استند فان نيستلروي على صغر سن رونالدو وروني وأنهما غير قادرين على قيادة الفريق للبطولات الأوروبية".

"قلت له: يجب أن تكون أنت قائدا هؤلاء الصغار".

"وأكملت: سنتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات وسنعود لمستوانا الطبيعي".

"وقبل فان نيستلروي حجتي وتصافحنا".

أنت أحمق

"في ذلك الموسم تعاقدنا مع فيديتش وإيفرا".

"وخلال بطولة كأس الرابطة الإنجليزية كنت أشارك لويس ساها".

"عندما وصلنا إلى نهائي البطولة قلت لفان نيستلروي: اسمع .. سيكون من الظلم ألا أشرك ساها منذ البداية".

"وأكملت: أعلم أنك تحب لعب النهائيات، آمل أن أستطيع أن أشركك خلال المباراة".

"المباراة اتجهت للطريق الصحيح، وكنا نلعب بارتياح كبير أمام ويجان".

"شعرت أنها فرصة رائعة لإشراك الثنائي الجديد فيديتش وإيفرا لكي يتذوق التتويج والفوز".

"نظرت لرود وقلت له: سأعطي هؤلاء الشابان فرصة في المباراة، سيشعران بالتتويج وسيكون أمرا رائعا".

"وفجأة انهال فان نيستلروي علي بالسباب، قال لي: أنت أحمق".

"لم أصدق ما أسمع، بدأ كارلوس كيروش (المساعد) في مجادلته، حتى اللاعبين على مقاعد البدلاء بدأوا بالحديث الغاضب منه، " رود كن مؤدبا، لا داعي للحماقة".

"وقتها علمت أن كل شيء قد انتهى".

فان نيستلروي Vs رونالدو

"رود كان لديه العديد من المواجهات مع اللاعبين في أخر موسم له مع الفريق".

"ولكن أغلب تلك المواجهات كانت بينه وبين كريستيانو رونالدو".

"كريستيانو فقد والده في أخر أسبوع قبل نهاية الموسم".

"وفي احدي أيام الأسبوع الأخير، وجه فان نيستلروي ركلة قوية لرونالدو في ملعب التدريبات".

"ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام رود بمهاجمة رونالدو قائلا: ماذا ستفعل؟ هل ستشتكي لوالدك؟".

"لم يكن يفكر قبل أن يتحدث، على الأغلب كان يقصد بوالده كاروس المساعد، وليس أبيه المتوفي".

"رونالدو غضب بشدة وبكى وحاول ضرب فان نيستلروي، كانت حادثة حزينة".

"الحال ذاته كان مع كيروش، الذي غضب لكلام فان نيستلروي".

"كيروش كان برتغالي نفس حال رونالدو ومن هنا فبالتأكيد كان يطلب منه دائما المساعدة".

"كان شيء محزنا أن تكون هذه هي نهاية فان نيستلروي معنا".

"كان مهاجم رائع لا يفكر إلا في تسجيل الأهداف فقط، ولكنها كانت نهاية مأساوية".