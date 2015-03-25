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تجديد حبس شاب بالشرقية على اتصال بتنظيم القاعدة

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تجديد حبس شاب بالشرقية على اتصال بتنظيم القاعدة تجديد حبس شاب بالشرقية على اتصال بتنظيم القاعدة
جددت نيابة جنوب الزقازيق، اليوم الأربعاء، حبس شاب مصرى على اتصال بتنظيم القاعدة فى أفغانستان وباكستان، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التواصل مع تنظيمات إرهابية وجهادية بالخارج.

وتبين من التحقيقات أن "محمد. ذ. ع" ومقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، نشأ فى أفغانستان وباكستان، ووالده عضو بارز بتنظيم القاعدة، ولقى حتفه فى غارة أمريكية على أفغانستان عام 2010، وعاد الشاب إلى محل إقامته بعد وفاة والده، وأنه دائم التردد على أفغانستان، وكشفت التحقيقات معه أنه على اتصال مع التنظيمات الجهادية بالخارج، وتم التحقيق معه وحبسه علي ذمة التحقيقات.

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مصر 365