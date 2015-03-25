حبس قاتل قاضى أسيوط.. والتحريات : ارتكب الجريمة بقصد السرقة

كشف ضباط مباحث أبنوب برئاسة المقدم محسن شريت غموض واقعة مقتل مستشار بمحكمة استئناف أسيوط وسرقة 60 ألف جنيه من دولاب ملابسه، وتوصلوا إلى أن صاحب سوبر ماركت ارتكب الجريمة بقصد سرقة المجنى عليه عقب مروره بضائقة مالية، فداهموه وألقوا القبض عليه كما ضبطوا شقيقه وأحالوهما إلى النيابة فحبستهما على ذمة التحقيق.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمقتل "حسن .ه" - 69 سنه مستشار بمحكمة استئناف اسيوط ومقيم 24 عمارات مجلس المدينه ( المساكن الشعبيه ) بالطابق الارضى إثر إصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة بالجسم والوجه وعدم اتهام أهليه أحدا بارتكاب الجريمة التى تحرر بها المحضر 848 ادارى ابنوب لسنه 2015.

تم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى أوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث مركز ابنوب وأداره البحث الجنائى برئاسة السيد اللواء مدير إدارة البحث الجنائى وتبين أن مرتكب الواقعة "هانى .ع" - 48 سنه صاحب محل سوبر ماركت مقيم فى بندر ابنوب حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجنى عليه بان أعد سلاح ابيض عبارة عن سكين وتوجه لمسكنه بحجة توصيل بعض المستلزمات وهناك غافله وسدد له عدة طعنات اودت بحياته واستولى على 60 ألف جنيها من دولاب ملابسه ولاذ الفرار .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وتخلصه من الأداة المستخدمة فيه وملابسه التى كان يرتديها آنذاك بمعاونة شقيقه "محمد .ع" 24 سنه سائق، حيث تصرفا فى جزء من المبلغ المستولى عليه بشراء كميه من المشغولات الذهبيه تقدر قيمتها بـ 20 الف جنيه أرشد عنها المتهم وعن 35 ألف جنيها واقر بانفاقه باقى المبلغ على عمليه جراحيه اجراها ( انزلاق غضروفى ) .

وبمداهمته ضبطت قوة المتهم الثانى وأكد ما قرره الاول والعرض على النيابه العامه قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.