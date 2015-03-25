أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين ومقاول بحوزتهم رشاش وبندقيتان خرطوش بالعاصمة

Google+ Print
ضبط عاطلين ومقاول بحوزتهم رشاش وبندقيتان خرطوش بالعاصمة ضبط عاطلين ومقاول بحوزتهم رشاش وبندقيتان خرطوش بالعاصمة
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتان خرطوش و20 طلقة نارية بالمعادى، ومقاول بحوزته رشاش فى الشروق، حرر محضر لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط كل من "محمد.ص.ع" 24 سنة عاطل، و"صلاح.م.م" 27 سنة عاطل، لدى استقلالهما السيارة رقم (م ن 7184) بدائرة القسم وبحوزتهما بندقيتان خرطوش و20 طلقة نارية.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط "أشرف.ى.ع" 34 سنة مقاول، لدى استقلاله السيارة رقم 74858 ملاكى الشرقية، وبحوزته سلاح نارى (رشاش عيار 9 مم)، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365