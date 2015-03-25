ضبط عاطلين ومقاول بحوزتهم رشاش وبندقيتان خرطوش بالعاصمة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتان خرطوش و20 طلقة نارية بالمعادى، ومقاول بحوزته رشاش فى الشروق، حرر محضر لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط كل من "محمد.ص.ع" 24 سنة عاطل، و"صلاح.م.م" 27 سنة عاطل، لدى استقلالهما السيارة رقم (م ن 7184) بدائرة القسم وبحوزتهما بندقيتان خرطوش و20 طلقة نارية.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط "أشرف.ى.ع" 34 سنة مقاول، لدى استقلاله السيارة رقم 74858 ملاكى الشرقية، وبحوزته سلاح نارى (رشاش عيار 9 مم)، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.