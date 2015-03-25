إيران تعلن مقتل صحفيين فى حادث تحطم الطائرة الألمانية جنوب فرنسا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل صحفيين إيرانيين كانا على متن الطائرة الألمانية المنكوبة التى تحطمت جنوب فرنسا فى منطقة "الألب هوت بروفانس".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية فى بيان لها، أن الصحفيين يدعيان، ميلاد حجت الإسلامى مراسل وكالة تسنيم، وحسين جوادى صحفى بجريدة وطن امروز، وسافرا إلى برشلونة لتغطية مباريات برشلونة وريال مدريد، وكانا يقصدان السفر إلى النمسا عن طريق دسلدورف بألمانيا لتغطية أحداث مباراة بين الفريق الإيرانى وتشيلى.

وكانت الطائرة Airbus A320 التابعة لشركة "جيرمانوينجز"، إحدى شركات لوفتهانزا الألمانية تحطمت فى جنوب فرنسا، وهى فى طريقها من برشلونة إلى دوسلدورف.. وكانت تقل 142 راكبًا وطيارين وطاقمًا من أربعة أفراد.

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