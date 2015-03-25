الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون مكافحة جرائم المعلومات

كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومى.
كما وافق المجلس على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 /3/2015 بشأن الإسناد المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لـ(10) مشروعات.
ومن أبرز تلك المشروعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحرى بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية.