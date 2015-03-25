بالصور.. تفاصيل تفجير شاليه الدكتور على جمعة ببحيرة قارون

جانب من التفجير

التسلل وزرع قنبلة

بلاغ بتفجير شاليه خالٍ من السكان

شهدت القرى الواقعة على بحيرة قارون بالفيوم، صباح الأربعاء، حالة من الذعر إثر انفجار قوى، تبين أنه فى الشاليه الخاص بالدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق الواقع على بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق.>وتبين أن الشاليه والشاليهات المجاورة تخلو من المقيمين فيها، وأن الإرهابيين تسللوا وزرعوا بداخله العبوات الناسفة التى انفجرت بقوة صباح اليوم، محدثة صوت هز عشرات القرى والعزب القريبة تصاعدت النيران والأدخنة بكثافة وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الموقف ومشطت المنطقة ولم تعثر على أية عبوات متفجرة أخرى.>كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة بورود بلاغ يتهم مجهولون بتفجير شاليه مملوك للدكتور على جمعة، المفتى السابق للديار المصرية فى قرية سياحية على شاطئ بحيرة قارون حيث كان خاليا من السكان وتسبب التفجير فى تكسير وتحطيم الأثاث بالشاليه وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة.



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اثار التفجير من الداخل

الاستعانة بأسطوانة بوتاجاز

جانب من تفجير شالية المفتى السابق على حمعة

>تبين من المعاينة المبدئية أن الانفجار وقع فى الشاليه المكون من طابقين، وأن الإرهابيين وضعوا قنبلة فى الطابق العلوى وأخرى فى السفلى، ويرجح أن يكونوا استعانوا بأسطوانة بوتاجاز وقاموا بعمل دائرة كهربائية تربط المتفجرات ببعضها مع ضبطها بمؤقت وانفجرت عقب مغادرتهم مبنى الشاليه ما أحدث انفجار قوى.

وأشار مصدر إلى أنه من المرجح تكثيف التواجد الأمنى بمحيط بحيرة قارون خاصة أن التفجير سبقه عدة تفجيرات منها تفجير فيلا الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ما أسفر عن إحداث تصدعات وانهيار جزء منها وتفجير قنبلة بجوار فندق هلنان أوبرج الفيوم ما تسبب فى حدوث فتحة بالسور وإبطال عبوة ناسفة بجوار شركة الأملاح والمعادن على شاطئ بحيرة قارون.

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