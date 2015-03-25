بالصور.. آثار انفجار عبوتين ناسفتين داخل شاليه على جمعة بالفيوم

أدانت حركة أزهريون اعتداء الجماعة الإرهابية على شاليه الدكتور على جمعة بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما انفجرت عبوتين ناسفتين داخل الشاليه الذى لم يزره "جمعة" منذ قرابة أربع سنوات.



>الشاليه بعد الانفجار

>وقال بيان للحركة، إن الاعتداء أسفر عن تهدم أحد جدران البيت، مؤكدًا أن "العالم الجليل سيبقى صادعًا بالحق، لا يخشى فى الله لومة لائم كما عهدناه، ولن تنال من عزيمته مثل هذه الألعاب الصبيانية، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل سيؤتينا الله من فضله".

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>عصا الدكتور على جمعة

- بالصور.. تفاصيل تفجير شاليه الدكتور على جمعة ببحيرة قارون.. إرهابيون استهدفوه بعبوتين ناسفتين.. و"حركة إخوانية" تتبنى الحادث وتؤكد: عقابا للمفتى السابق على دعم الدولة

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