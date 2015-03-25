منفذ السلوم يستقبل 192 مصريًا عائدين من ليبيا خلال 24 ساعة

استقبل منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية، 192 مصريًا عائدين من ليبيا، منهم 104 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و88 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية، إلى 33 ألفًا و450 مصريًا حتى صباح اليوم الأربعاء، وذلك منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردًا على ذبح 21 مصريًا هناك.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعادت لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 192 مصريًا، بينهم 88 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم انهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيًا وسياسيًا.

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- منفذ السلوم يستقبل 160 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة