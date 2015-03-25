مباحث عابدين تتمكن من ضبط ورشة تصنيع ملابس عسكرية

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين، مفادها قيام المدعو أحمد فاروق طه صيام، 46 سنة، صاحب ورشة تصنيع ملابس عسكرية ومقيم دائرة القسم بتصنيع الملابس العسكرية بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، حيث فتمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته عدد 243 جاكت، 273 بنطال ، 275 حزام قماش “ملابس هيئة الشرطة ” بمناقشته اعترف بتصنيع المضبوطات لصالح المدعوة / أمال ممدوح عبد السلام أبو العلا، سن 48، مديرة وشريكة بشركة إيطاليانو للاستيراد والتصدير ومقيمة دائرة قسم شرطة المطرية، والسابق اتهامها فى عدد 22 قضية أخرهم 3093 لسنة 2000م الزيتون “شيك” 00 والمحكوم عليها فى عدد 46 حكم حبس جزئى “نصب”.

وباستهدافها تبين تركها محل إقامتها خشية ضبطها للتنفيذ عليها فى الأحكام المنوه عنها وباستهداف مقر الشركة تبين أنها مغلقة.

تم التحرير عن ذلك، المحضر رقم 2659 لسنة جنح القسم 00 وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى بذل مزيد من الجهد لضبط المتهمة الهاربة.