مباحث أسيوط تتمكن من كشف غموض مقتل مستشار بمحكمة الاستئناف

تمكن فريق ضباط وحدة مباحث أبنوب برئاسة المقدم محسن شريت من كشف غموض واقعة مقتل مستشار بمحكمة استئناف أسيوط وسرقة 60ألف جنيه من دولاب بحجرة نومه.

حيث كان اللواء عبدالعظيم نصر مديرأمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مركز شرطة أبنوب يفيد بمقتل المستشار حسن هاشم سيد أبو ليله 69 سنه مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ، مقيم بعمارات مجلس المدينه “المساكن الشعبية” بالطابق الأرضي ، أثر إصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة بالجسم و الوجه وعدم اتهام أسرته لأحد بارتكاب الجريمه تحرر عن ذلك المحضر 848 إداري ابنوب لسنة 2015.

وتم وضع خطة شاملة للقبض علي مرتكب الجريمة وتبين من التحريات التي تم تقنينها أن المتهم هانى عبد الرشيد محمد رشدان 48 سنه صاحب محل سوبر ماركت و مقيم بندر أبنوب.

وقام بقتل المستشار بقصد سرقة المجني عليه لمرورة بضائقه ماليه حيث بيت النيه وعقد العزم علي التخلص من المجني عليه بعد قيامه بتجهيز سلاح أبيض ، و توجه لمسكن المجني عليه بحجة توصيل بعض المستلزمات ، و غفله وقام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته و استولي علي مبلغ 60 ألف جنيها من دولاب ملابسه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم و بمواجهته اعترف بارتكاب الحادث و قرر قيامه بالتخلص من الإداه المستخدمة في الجريمة ، و كذا ملابسه التي كان يرتديها أنذاك بالقائها في النيل بمعاونة شقيقه محمد عبد الرشيد محمد رشدان ، 24 سنه سائق و مقيم ذات الناحيه و قاما سويا بالتصرف في جزء من المبلغ المالي المستولي عليه بشراء كمية من المشغولات الذهبية ، وتقدر قيمتها بمبلغ 20 ألف جنيه ، وأرشد عنها المتهم و عن مبلغ مالي قدرة 35 ألف جنيها بينما انفق باقي المبلغ علي عمليه جراحيه قام باجرائها “إنزلاق غضروفي”عقب ارتكاب الواقعه.

وتم ضبط المتهم الثاني و بمواجهته أكد ما قرره الأول وبالعرض علي النيابة العامة اعترفا المتهمان أمامها بارتكاب الواقعة ، و أجريا معاينه تصويريه لكيفية ارتكابها و قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.