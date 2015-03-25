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محمد بن راشد يزور المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ في دبي

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محمد بن راشد يزور المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ في دبي محمد بن راشد يزور المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ في دبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل  مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات والامير الحسن بن طلال رئيس معهد غرب اسيا وشمال أفريقيا، المعرض الدولي لادارة الكوارث والطوارئ ومعرض الاغاثة الدولية المقامين تحت إشراف الامم المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة محلية وطنية ودولية من 66 دولة بما فيها دولة الامارات.

وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل  مكتوم ومرافقوه في ارجاء المعرضين وتوقف سموه عند عدد من اجنحة المعرض واستمع من القائمين على هذه المنصات إلى بعض المهام والمساعدات الانسانية والاعمال الخيرية التي تقدمها في إطار توجهات قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والاغاثة لجميع شعوب العالم الذين يتعرضون لكوارث طبيعية او تشرد او جوع او مرض وما إلى ذلك من .

وأشاد سموه خلال جولته بتواجد ومشاركة مؤسساتنا الانسانية والخيرية الوطنية في العديد من الفعاليات المحلية والدولية لابراز دورها الانساني في تقديم المساعدات والاغاثة لكل من يحتاجها من شعوب الارض دون تمييز بين الانتماءات العرقية او الجغرافية او الدينية.

وحيا سموه أبناء وبنات الوطن الذين يعملون ويتطوعون في هذا المجال الانساني النبيل.

رافق سموه في الزيارة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي بالاضافة الى عدد من الفعاليات الاقتصادية ومنظمي المعرضين والمؤتمرين المصاحبين اللذين سيستمران حتى مساء يوم غد الخميس.

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