"التنمية الصناعية" تقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية بأديس أبابا

اقترح اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إقامة منطقة صناعية مصرية إثيوبية فى إثيوبيا، لافتا إلى توطيد أوجه التعاون الاقتصادى والصناعى بين وزارتى الصناعة فى مصر وإثيوبيا من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

وأضاف جابر، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه عرض على الجانب الإثيوبى فكرة المطور الصناعى فى مصر، وأسلوب تخصيص الأراضى الصناعية للمطور الصناعى وأيضا المناطق الصناعية العامة، فى سبيل تعاونهم الصناعى فى البلاد.

وأشار اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تدرس رد الجانب الإثيوبى فى المشاركة بالمطور الصناعى مع مصر، وهو ما دعمه بلقائه بـأحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبى، خلال زيارته إلى مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون الصناعى المشتركة بين البلدين.