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ضبط 7 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تهريبها بأسيوط

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ضبط 7 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تهريبها بأسيوط ضبط 7 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تهريبها بأسيوط

شرطة

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط بالاشتراك  مع مديريتى التموين والصحة من ضبط 7 أطنان و200 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر ، وذلك فى إطار خطة المديرية ، لضبط المخالفات التموينية والاتجار في السلع المدعمة والمواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

وتلقى اللواء عبدالعظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارآ من ضباط مباحث التموين يفيد ضبط “م. أ. خ” سائق ومقيم بملوي المنيا ، أثناء قيادته السيارة رقم “5297 ن. م. ج” فنطاس بمدخل مدينة أبوتيج ، وبالفحص وجد بداخل فنطاس السيارة “7.200 طن ” من زيوت الطعام مجهولة المصدر بدون مستندات دالة على الحيازة وغير صالح للاستهلاك الآدمى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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