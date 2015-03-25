استشارى تغذية: الشعير علاج فعال لمرضى الاكتئاب

نقص فيتامين ب والماغنسيوم من العناصر المسببة للاكتئاب:

فى بعض الأحيان يتعرض أحد الأشخاص إلى نقص فى بعض العناصر الغذائية فى الجسم، مما ينتج عنه الإصابة بالاكتئاب، وتعويضا لهذه العناصر يمكن تناول "مشروب الشعير".>يوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية بمعهد ناصر، أن نقص بعض العناصر الغذائية المعينة فى الجسم، تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب، ومن هذه العناصر فيتامين "ب" والماغنسيوم والبوتاسيوم، لافتا أن الشعير بجميع أشكاله يحتوى على كميات عالية من هذه العناصر الغذائية التى تم ذكرها، فتناوله بشكل يومى يساعد على تحسين الحالة المزاجية العامة للإنسان.

يضيف د. شريف عزمى رزق الله، أنه غالبا ما يكون الشعير ومنتجاته من ضمن البرامج الغذائية التى ينصح بها الأطباء النفسيون خاصة لمرضى الاكتئاب والقلق، كما أنه له دور كبير فى برامج إنقاص الوزن والتى غالبا ما تكون مصحوبة بالاكتئاب، ومن هنا تأتى الاستفادة مضاعفة، لأن تناول الشعير يساعد على تخفيض الوزن ويساعد على تحسين الحالة النفسية.

كما يشير أنه الشعير يعتبر مصدرا جيدا للطاقة وأحد مصادر البروتينات النباتية التى تقوم بعملية بناء العضلات اللازمة للنمو وكذلك تكوين الهرمونات المختلفة والإنزيمات والأجسام المضادة، كما يحتوى الشعير على بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية التى تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه ووقاية الخلايا وبناء الجسم وخصوصا مجموعة فيتامينات (ب).

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