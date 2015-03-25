بالصور .. انتهاء تدريب تنمية مهارات قيادات تعليم السويس‎

أنهت إدارة التدريب بمديرية التربية و التعليم بالسويس اليوم ، برنامج تدريب تنمية مهارات القيادة لقيادات التعليم بالمحافظة ، حيث أقيمت الفعاليات بمقر المدرسة الرسمية للغة الفرنسية.

وقدمت المحاضرة الأخيرة بالتدريب سلمى الشاعر وكيل المديرية بمشاركة 40 متدرباً يمثلون قيادات الإدارات التعليمية و الإدارات النوعية.

و فى حديثها أكدت سلمى الشاعر على ضرورة الإلمام التام بالقوانين المنظمة للعمل ، و أهمها قانونا “155 “و “18″ و لا ئحتهما التنفيذية كما أكدت على ضرورة العمل بما جاء بمدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.