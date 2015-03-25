سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بروض الفرج

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين، لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية فى روض الفرج، واعترفوا بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، تفيد بقيام كل من "حماد.ع.خ" 35 سنة عاطل، و"سيد.ج.ك" 18 سنة عاطل، و"محمد.ز.ع" 32 سنة عاطل، بتكوين عصابة تخصص نشاطها فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حوادث سرقة 3 دراجات بخارية، ومحرر بشأنها المحاضر اللازمة، تم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الثالث، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.