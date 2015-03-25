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سقوط "مُسجل" ببندقية آلية بعدما تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى أسوان

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سقوط "مُسجل" ببندقية آلية بعدما تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى أسوان سقوط "مُسجل" ببندقية آلية بعدما تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى أسوان
تمكنت مباحث مركز شرطة نصر النوبة، اليوم الأربعاء، من القبض على مُسجل خطر، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، بعد أن تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، تفيد بأن العاطل "علاء.ع.م" وشهرته "الأحمر" 33 سنة، مقيم وادى خريت بمركز نصر النوبة، ومطلوب ضبطه فى عدد من القضايا (سرقات كابلات والاستيلاء على الأراضى الزراعية، آخرها برقم 6 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة نصر النوبة استيلاء على قطعة أرض)، بالتواجد بدائرة نصر النوبة.
>كلف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط أسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضبط المتهم الهارب.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة برئاسة الرائد إبراهيم عطية، والنقيب أحمد صبرى، والنقيب عصام الشناوى، والنقيب أحمد سليمان، ضباط مباحث نصر النوبة، فحاول الفرار بسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، وأطلق النار على القوة فبادلته بالمثل وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، و4 طلقات من ذات العيار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365