القبض على قاتل الخفير الخصوصى بالزقازيق

كشف رجال مباحث قسم شرطة أول الزقازيق غموض مقتل خفير خصوصى وإصابة شخص آخر، وألقوا القبض على المتهم، وبعرضه على إبراهيم مجدى وكيل أول النيابة، قرر - برئاسة محمد العيسوى مدير النيابة - حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كان اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى فى واقعة المحضر رقم 1747 إدارى قسم أول الزقازيق لسنة 2015 بالعثور على جثة "أحمد إبراهيم.ا" 62 سنة - خفير خصوصى ملقاة قطعة أرض بناحية قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق.

وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجرح رضى فى الرأس فتشكل فريق بحث قاده العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، وضم كل من الرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق ومعاونه النقيبين محمد الصادق وأحمد جلال.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم هو "عادل س ع" 27 سنة - عاطل مقيم فى عزبة الحريرى بدائرة قسم أول الزقازيق مسجل شقى خطر برقم 3307 فئة ب "سرقات عامة" وسابق اتهامه فى ( 15 ) قضية " سرقات وحيازة سلاح أبيض، تعاطى مخدرات "آخرها برقم 10904 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2014 " مخدرات "حيث نشبت مشادة بينه وبين و" عبد الحميد خ خ" - 52 سنة - سماك ومسجل شقى خطر تحت رقم 77 فئة ب "فرض سيطرة " وسابق اتهامه فى ( 33 ) قضية " مشاجرة، ضرب، شغب" آخرها برقم 5411/2004 جنح أول الزقازيق " ضرب " - تطورت إلى مشاجرة داخل عقار تحت الإنشاء بذات الناحية فتعدى على رأسه بعصا خشبية وسرق ألف جنية منه وحال مغادرته العقار، صادف الخفير فتعدى عليه بالضرب بذات العصا، ما أدى إلى وفاته واستولى على هاتفه المحمول.

بمداهمته تمكن ضباط فريق البحث من القبض على المتهم وبحوزته " مطواة قرن غزال " و900 جنيه " متحصلات السرقة " وهاتف الخفير وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وارشد عن الاداة المستخدمه فيها "عصا خشبية".