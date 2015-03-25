سقوط سيدة أوكرانية تمارس أعمال منافية للآداب مع رجال الأعمال بـ500دولار

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة تحمل جنسية أوكرانية لممارستها الدعارة مع رجال أعمال داخل فنادق بالقاهرة والجيزة، مقابل 500 دولار فى المرة الواحدة.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بمباحث الآداب، مفادها وجود سيدة أجنبية دخلت البلاد بحجة السياحة وحولت نشاطها للعمل فى الدعارة، وأكدت التحريات التى قادها العقيد إبراهيم الطويل أن المتهمة صممت صفحات عبر الفيس بوك ونشرت عليها صورها عارية تماما لاستقطاب الزبائن ووضعت أرقام هواتف محمولة للاتفاق معها نظرا لإجادتها التحدث باللغة العربية.

وخرجت مأمورية أمنية قادها العقيد أحمد طاهر وعصام أبو عرب وحسن نجار، ضمت المقدم محمد حلمى ووليد طراف وإيهاب توفيق، ونجحوا فى القبض على المتهمة، وعثر بحوزتها على جهاز لاب توب يحتوى على صور لها بدون ملابس تماما فضلا عن فيديوهات جنسية تجمعها مع زبائنها، وأحالها اللواء مجدى موسى مدير مباحث الآداب للنيابة التى باشرت تحقيقاتها.

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