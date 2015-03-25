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مصرع 3 وإصابة ٩ أشخاص في حادث بطريق بأسيوط

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مصرع 3 وإصابة ٩ أشخاص في حادث بطريق بأسيوط مصرع 3 وإصابة ٩ أشخاص في حادث بطريق بأسيوط

مستشفي بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، و أصيب 9 أخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم ، بطريق “أسيوط -درنكة”.

واسفر عن الحادث “مصرع شحاته محمد أحمد” يبلغ 40 عاما ، و “فرحانة ثابت أحمد” وتبلع 38 عاما ، و”أحمد محمد الأحمر” ويبلغ 55 عاما.

وإصابة “محمود حسان محمد ” ويبلغ 17 عاما ، و”محمود صلاح الدين تمام” ويبلغ 25 عاما ، و”سيد أحمد حمزة” ويبلغ 45 عاما ، و”حسان محمد يوسف” ويبلغ 45 عاما، و “صفية محمد عبد السيد” وتبلغ 57 عاما ، و”أحمد محمود عبد المنعم” ويبلغ 42 عاما ،  و سيدتين مجهولين الاسم والعنوان وطفل مجهول الاسم والعنوان.

وتم نقل المصابين لمستشفي الجامعة ، ونقل الجثث لمشرحة مستشفي أسيوط العام.

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