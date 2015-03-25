تأجيل محاكمة 38 من إخوان قنا لجلسة 27 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات قنا، اليوم ، محاكمة 38 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة محاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، والشروع فى قتل، وحيازة زجاجات “مولوتوف” ، لجلسة 27 مايو المقبل لاستكمال أوراق القضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 أغسطس من العام الماضي، عندما قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بمحاولة إقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز في محاولة منهم لإحراقها.

وكان من أبرز المتهمين في القضية، الدكتور “عز الدين. ا ” وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، و”محمود .ع ” أمين حزب الحرية والعدالة لشمال قنا وألقت قوات الأمن القبض على 6 من المتهمين،فيما تمكن آخرون من الهرب، وتم إحالة الواقعه للنيابة العامة، التى أحالتها لمحكمة الجنايات فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 27 مايو المقبل.