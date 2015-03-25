بالصور..رسميا افتتاح شارع جمعة الشوان بالسويس‎

أفتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم ، يرافقه شارعا بمنطقة الغريب عليه أسم البطل المصري أحمد الهوان ” جمعة الشوان ” تخليدا لذكراه ، ويأتي هذا الافتتاح بعد تأخره 25 عاما منذ صدور القرار من محافظين سابقين ولكن دون تنفيذ.

وكان المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ الحالي قد وافق منذ عام علي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بإطلاق اسم البطل علي الشارع الذي عاش فيه البطل طفولته بحي الغريب ، تقديرا وتكريما لجهود البطل طوال سنوات عمره في خدمة مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال سيد الهوان شقيق البطل أحمد الهوان ” جمعة الشوان ” أنه يقدم الشكر للواء العربي السروي المحافظ الحالي على تفعيل قرار تسمية شارعا بالسويس لشقيقه تقديرا لدوره البطولة لخدمة مصر.

وحضر الافتتاح الفدائين وأعضاء منظمة سيناء العربية وأصدقاء وأسرة جمعة الشوان وحي السويس.