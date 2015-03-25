أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..رسميا افتتاح شارع جمعة الشوان بالسويس‎

Google+ Print
بالصور..رسميا افتتاح شارع جمعة الشوان بالسويس‎ بالصور..رسميا افتتاح شارع جمعة الشوان بالسويس‎

أفتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم ، يرافقه شارعا بمنطقة الغريب عليه أسم البطل المصري أحمد الهوان ” جمعة الشوان ” تخليدا لذكراه ، ويأتي هذا الافتتاح بعد تأخره 25 عاما منذ صدور القرار من محافظين سابقين ولكن دون تنفيذ.

وكان المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ الحالي قد وافق منذ عام علي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بإطلاق اسم البطل علي الشارع الذي عاش فيه البطل طفولته بحي الغريب ، تقديرا وتكريما لجهود البطل طوال سنوات عمره في خدمة مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال سيد الهوان شقيق البطل أحمد الهوان ” جمعة الشوان ” أنه يقدم الشكر للواء العربي السروي المحافظ الحالي على تفعيل قرار تسمية شارعا بالسويس لشقيقه تقديرا لدوره البطولة لخدمة .

وحضر الافتتاح الفدائين وأعضاء منظمة سيناء العربية وأصدقاء وأسرة جمعة الشوان وحي السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري