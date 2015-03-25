خادم الحرمين والرئيس السودانى يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض اليوم مع الرئيس السودانى عمر البشير التعاون الثنائى بين البلدين، وسبل دعمه وتعزيزه فى مختلف المجالات. كما بحثا خلال جلسة مباحثات رسمية مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضرها من الجانب السودانى وزير شؤون رئاسة الجمهورية صلاح ونسى محمد، ووزير الخارجية على أحمد كرتى، ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الفريق أول ركن محمد عطا عباس.

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