مصر تنفي تصريحات الخارجية اليمنية بالموافقة على التدخل العسكري بعد سيطرة الحوثيين

طالب وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، الأربعاء، دول الخليج ومصر بالموافقة على طلب التدخل عسكريا في اليمن.

وأضاف ياسين لـ”سكاي نيوز عربية” أن بلاده طلبت من جامعة الدول العربية التدخل عسكريا في اليمن.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الموافقة على التدخل عسكريا في اليمن، مشيرا إلى أن الأوضاع في اليمن لا تزال محل البحث والموقف المصري يدعم الشرعية.

يأتي ذلك بعد أن طلب الرئيس اليمني من مجلس الأمن الدولي التفويض بتدخل عسكري في بلاده، الثلاثاء.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي موجود في عدن ولم يخرج منها.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أن تضاربت أنباء بشأن مغادرة الرئيس اليمني البلاد، بينما نفى مكتب الرئاسة هذه الأنباء، وقال إنه متواجد في غرفة عمليات عسكرية لإدارة الأزمة.

وكانت وكالتا “أسوشييتد برس” و”فرانس برس” قد ذكرتا أن هادي غادر المدينة دون تفاصيل عن وجهته.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسلنا بأن مسلحين من جماعة الحوثي تمكنوا من سيطرة على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير أن المسلحين قاموا بعمليات نهب واسعة للسلاح الموجود في تلك القاعدة، فيما ذكر موقع “يمن برس” المحلي أن جميع القوات، التي اقتحمت القاعدة، ترتدي زي قوات الأمن الخاصة “الأمن المركزي سابقاً”، وأنها وصلت برفقة 3 دبابات فقط، فضلاً عن الأسلحة الخفيفة ورشاشات متوسطة.