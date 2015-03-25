بالصور .. تكريم أبطال المدرسة العسكرية بالسويس‎

قام اللواء العربى السروي محافظ السويس ظهر اليوم بتكريم أبطال المؤسسة العسكرية ، بالسويس في ألعاب القوي والملاكمة ، ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والدراجات الفائزين والمشاركين في البطولات العربية والأفريقية والحاصلين على المراكز المتقدمة بها.

وأعرب المحافظ عن إعتزازه وفخره بحصولهم على البطولات في المحافل المحلية ، والدولية وطالبهم بالحافظ عليها علي هذا المستوي والاستمرار في النجاح.

و سلم المحافظ الميداليات وشهادات التقدير للأبطال وهم هدى محمد عاطف الفائزه بالمركز الأول في البطولة العربية للشباب في ألعاب القوي ، وعمر إبراهيم السيد الفائز بالمركز الأول في رفع أثقال ، وأحمد مصطفى إبراهيم الأول في رفع أثقال ومحمد احمد السيد الاول على المستوى الدولي بالبطولة الافريقية للمصارعة ومنى رضا عبد الخالق الأول في نفس البطولة للمصارعة ، ومحمد عبد الرحمن أحمد ثالث البطولة الدولية التي أقيمت في أذربيجان للعبة الملاكمة ، وأحمد السيد عبد العزيز ثالث مصارعة وعبده عمرعبده الثالث في المصارعة على المستوى الدولي .

كما قام المحافظ بتكريم أحمد محفوظ رئيس منطقة السويس للملاكمة ، وأمل محمود بمنطقة السويس لألعاب القوي ، والعقيد وليد أحمد رفعت الهلالي مدير المدرسة العسكرية بالسويس ، وعدد من اللاعبين بنادي المؤسسة العسكرية.

حضر التكريم جمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس وسعيد محمد وكيل المديرية.