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مرشحون بانتخابات النقابة يشكلون كيانا لدعم الصحفيين والمجلس الجديد

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مرشحون بانتخابات النقابة يشكلون كيانا لدعم الصحفيين والمجلس الجديد مرشحون بانتخابات النقابة يشكلون كيانا لدعم الصحفيين والمجلس الجديد


> شكل عدد من الصحفيين كيانا مهنيا جديدا بهدف دعم مجلس نقابة الصحفيين الحالى وتأصيل مفاهيم وحدة الصحفيين والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وحمل الكيان الذى شكله عدد من الزملاء المرشحين فى الإنتخابات الأخيرة اسم “لجنة دعم الصحفيين” ، وهو يهدف إلى دعم المجلس الحالى فى كل ما يخص خدمة الصحفيين وقضايا المهنة، وسعي المشاركين فيه إلى تنفيذ برامجهم التى خاضوا الإنتخابات على اساسها ، بالإضافة إلى مراقبة اداء المجلس المنتخب بحيث يكون الكيان المشكل عينا للجمعية العمومية على مجلس نقابتهم .

وأكد المؤسسون على العمل الجاد والسعي الحقيقي من أجل خدمة الزملاء والحفاظ على وحدة الصف، وبما بجعل من الجمعية العمومية كيانا حاضرا في المواقف والمنعطفات التي تواجه النقابة في أي وقت.

جدير بالذكر أن النواة الأولى للمؤسسين فى لجنة دعم الصحفيين ضمت كلا من “طلعت إسماعيل ، حسين الزناتى ، إلهام عبدالعال ، جمال عبدالمجيد ، بشير العدل،محمد المنايلي،وعبدالجواد أبوكب

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