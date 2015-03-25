تكريم أحمد عز بمهرجان تطوان السينمائى الدولى

بعد انتهائه من تصوير فيلمه أولاد رزق مع المخرج طارق العريان، يسافر خلال الاسبوع المقبل النجم أحمد عز إلى المملكة المغربية، لتكريمه عن مجمل اعماله السينمائية خلال الفترة الماضيه بمهرجان تطوان السينمائى الدولى فى دورته ال21.

وقد قررت إدارة المهرجان عرض فيلم المصلحة احتفاء بتكريم عز ممثلا لجيل الشباب فى السينما المصرية، حيث يكرم معه من المغرب أيضاً الفنانه ووزيرة الثقافه المغربية السابقه ثريا جبران، والمخرج الايطالى الراحل فرانسيسكو روزى.

كما تشهد أيضاً هذه الدورة مشاركة الفيلم المصرى أسوار القمر بالمسابقه الرسمية للمهرجان فضلاً عن الاحتفاء بالنجمة الراحلة فاتن حمامة والنجم الراحل خالد صالح.

وقد أكد احمد الحسنى مدير المهرجان ان تكريم النجم أحمد عز هو ترسيخا لتكريم النجوم الشباب من خلال أدوارهم المميزة فى السينما العربية والمصرية حيث شهدت دورات المهرجان السنوات السابقة تكريم النجوم المصريين كريم عبدالعزيزومحمد هنيدى واحمد حلمى ويعد تكريم عز استكمالا لنهج المهرجان فى الاحتفاء بنجوم السينما العربية من جيل الشباب.