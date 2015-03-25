بالصور..الشاعر سيد حجاب فى جامعة قناة السويس ولقاء مع الطلاب‎

نظمت كلية الأداب والعلوم اﻹنسانية بجامعة قناة السويس ندوة شعرية بعنوان” بالفكر نحارب اﻹرهاب” تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، وذلك بالتعاون مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية برئاسة الدكتور ناجي الشهاوي وكيل وزارة الإعلام ، والأستاذة عواطف أندراوس المدير العام للمجمع.

ونظم الندوة الأستاذة سماح وهدان وحضرها الشاعر الكبير سيد حجاب الذي قدم عدد من الأبيات الشعرية والتي ناقشت جميعها محاربة الفكر المتطرف ، واﻹرهاب تلك الأبيات التي ألفها الشاعر خلال فترات اﻹرهاب المختلفة التي مر بها الوطن كما قدم الشاعر قصيدة بعنوان ” قبل الطوفان الجاي ” عن أحوال القرن الواحد والعشرين والمرحلة الجديدة من التاريخ اﻹنساني تبدأ في الشرق الأوسط بهزيمة المشروع “الصهيو – أمريكي” والذي يري الشاعر أنه سوف ينتهي علي أيدي الشباب اللذين لا يغريهم أي من مغريات العملاء الخارجين ، ثم وجه الشاعر نصيحة للطلاب بأن يتمسكوا بالحق والحقيقة والفضيلة وألا يستسلموا للمظاهر الخداعة العميلة.

وقال الدكتور أسامة سيد علي عميد كلية الأداب والعلوم اﻹنسانية أنه سعيد جدا بحضور الشاعر الكبير سيد حجاب الذي ناقش الطلاب بأشعاره القوية المؤثرة التي تصل للطلاب بسهولة ويسر، وأضاف أن موضوع الندوة مهم جدا خلال الفترة الصعبة التي يعيشها الوطن ومحاولات اﻹرهاب اليائسة التي لن تنال من الوطن بحماية من الله ومن شعب هذا البلد الكبير ، ثم قام عميد الكلية بعدها بتقديم مجلة كلية الأداب إلي الشاعر كتذكار من الكلية للشاعر.

ومن جانبه قال الدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات البحوث الأندونيسية بالكلية أن الشعر يمكن من خلاله توصيل الأفكار بشكل أفضل للطلاب في هذه المرحلة الفكرية في حياتهم داخل الجامعة ، وأضاف أنه سعيد لحضور الشاعر الكبير وأنه يكفيه حضوره بجانب الشاعر الكبير الذي استطاع الوصول إلي أعماق الطلاب فهم فقط يعرفونه من خلال تترات المسلسلات التي عاشوها صغار وأثرت فيهم أما اليوم فهم لمسوه واقعا ورؤية.

وأكد دكتور حسن يوسف أن الطلاب أثبتوا اليوم أنهم ليسو جيل ضعيف فكريا ولكن هناك جيل يريد أن يعود لزمن الفن الجميل وأنهم يوقرون رموز هذا الفن.

حضر الندوة بعض شعراء اﻹسماعيلية مثل الشاعر أحمد إسماعيل والشاعر فتحي نجم واللذان قدما شعر عن حب الوطن ، وعواطف أندراوس مدير المجمع اﻹعلامي باﻹسماعيلية و ناجي الشهاوي وكيل وزارة اﻹعلام باﻹسماعيلية والدكتور أحمد العويني أستاذ الأدب الحديث بكلية الأداب بالإسماعيلية.

ثم قام الطلاب بمناقشة الشاعر سيد حجاب حول الشعر الحديث والمواهب الشعرية الموجودة علي الساحة حاليا وإذا ما كانت علي المستوي المرجو ثم التقط الطلاب الصور التذكارية مع الشاعر الكبير.