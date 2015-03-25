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ختام فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

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ختام فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث لإقليم جنوب الصعيد الثقافي ختام فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

 

اختتم إقليم جنوب الصعيد الثقافي اليوم فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث للإقليم الذي أقيم بالبحر الأحمر تحت عنوان “الثقافة وتشكيل الهوية” خلال الفترة من 23 حتي 25 مارس الجاري ، بحضور الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي وجيهان مصطفي مدير عام الإقليم وحمادة فؤاد مدير فرع ثقافة البحر الأحمر ، وسعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر وسعيد رفيع مدير عام المؤتمر وذلك بقصر ثقافة الغردقة اليوم.

وقد أقيمت فعاليات المؤتمر بقصر ثقافة الغردقة ، ومكتبة الطفل والشباب برأس غارب ومكتبة الطفل والشباب بسفاجا ومركز الإعلام بالغردقة ، وتضمنت 4 جلسات بحثية الأولي بعنوان “الثقافة وتشكيل الهوية” ، والثانية “الهوية المصرية وثقافة الاختلاف” والثالثة “قراءات في إبداعات الإقليم” ، والرابعة “الإبداع والسياق الاجتماعي البحر الاحمر نموذجا – دعم القضية الفلسطنية” ، بالإضافة إلي جلسة شهادات دارتها الشاعرة مني الشيمي ، وشارك فيها المبدع محمد عبد السلام بالإضافة إلي الأمسيات الشعرية.

وافتتح علي هامش المؤتمر معرض للفنون التشكيلية ، ومنفذ لبيع الكتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الجدير بالذكر أن افتتاح المؤتمر كان بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. ​

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