لمريض السكر.. نصائح تجنبك الإصابة بالضعف الجنسى

الأسباب المؤدية لإصابة مريض السكر بالضعف الجنسى

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من المعروف أن مرض السكر له تأثير كبير على أجهزة الجسم، لكن أيضًا يوجد له تأثير ضار على القدرة الجنسية للرجل.>وفى هذا السياق، يقول الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، إن مرض السكر يعد ثانى أكثر الأسباب شيوعًا للضعف الجنسى عند الرجال بعد الأسباب النفسية، وهو السبب العضوى الأول، كما أنه يتسبب فى الضعف الجنسى بثلاث طرق مختلفة وهى نقص هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) ومن هنا يشكو المريض من غياب الرغبة الجنسية بالإضافة إلى ضعف القدرة الجنسية، وأيضًا زيادة الوزن والشعور بالإرهاق والاكتئاب واضطرابات النوم وارتفاع معدلات الدهون الثلاثية.

ويضيف د.هانى نعيم أنه بالنسبة لمريض السكر، فإنه يصاب باعتلال الأعصاب اللاإرادية والتى تتحكم فى الانتصاب، وفى هذه الحالة لا توجد مشكلة فى الرغبة الجنسية، لكن يكون هناك ضعف فى الانتصاب وقد يتسبب هذا المرض فى التسرب الوريدى ويصبح الانتصاب ضعيفًا، لافتًا إلى أنه بالنسبة لاعتلال الشرايين فيتسبب هذا فى ضعف الانتصاب ثم غيابه تمامًا، موضحًا أنه كثيرًا ما يكون سبب الضعف الجنسى هو خليط من الثلاثة أسباب بنسب مختلفة.

طرق تجنب الضعف الجنسى

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>ويوصى استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، ببعض الطرق لتجنب الضعف الجنسى من خلال ضبط معدلات السكر والضغط ودهون الدم، أى يكون معدل السكر التراكمى أقل من 7، ومعدل ضغط الدم أقل من 130/80 ومعدل الدهون الثلاثية أقل من 140 والدهون ناقصة الكثافة أقل من 100.

ويشير إلى أنه بالنسبة للعلاج تبدأ أول خطوة بضبط معدلات السكر والضغط ودهون الدم، ويجب معرفة أن نسبة كبيرة من المرضى تنتهى مشكلتهم فى هذه الخطوة ولا يحتاجون إلى أى إجراء آخر، ثم يتم عمل تحليل معدل هرمون الذكورة وأشعة على شرايين القضيب لاستيضاح السبب، فإذا كان السبب هو نقص هرمون الذكورة يتم تعويضه، وإذا كان السبب هو اعتلال الشرايين يتم إعطاء المريض أدوية موسعة لشريان القضيب.

أما إذا كان السببان السابقان غير موجودين، فهذا يعنى اعتلال الأعصاب اللاإرادية وهنا يتم إعطاء المريض فرصة للاستجابة على ضبط العوامل الأخرى وإذا فشلت يتم زراعة أحد أجهزة الانتصاب بالقضيب.

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