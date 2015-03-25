افتتاح مؤتمر الأزمات القلبية وقصور الشريان التاجى بالقاهرة.. اليوم

افتتح اليوم المؤتمر السنوى التاسع للأزمات القلبية وقصور الشريان التاجى والمنعقد فى القاهرة، فى الفترة من 25 :26 مارس الجارى، والذى ينظمه معهد القلب القومى بالتعاون مع جمعية القلب المصرية، برئاسة الدكتور أحمد مجدى رئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، والدكتور سامح شاهين أستاذ القلب بطب عين شمس.

وقال الدكتور أحمد مجدى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك فيه معهد القلب القومى مع مجموعة القسطرة القلبية لجمعية القلب المصرية والجمعية الأمريكية لقسطرة القلب، وهيئة حالات القلب الحادة الأوروبية وعدة هيئات عالمية فى مجال القلب.

وأضاف أنه يضم العديد من أساتذة واستشارى القلب والقسطرة القلبية والرعاية المركزة من الجامعات ومراكز القلب المصرية مع نخبة من الخبراء العالميين من أمريكا وأوروبا فى مجال علاج الأزمات القلبية والقسطرة القلبية، كما يشارك بالمؤتمر عدة هيئات صحية وتعليمية، والزمالة المصرية لأمراض القلب ورابطة النيل لأطباء مصر والسودان.

وأشار "مجدى" إلى أن المؤتمر يناقش الجديد فى طرق علاج والتدخل بالقسطرة القلبية وعرض استراتيجيات لمواجهة قصور الشريان التاجى والنوبات القلبية والأدوية الحديثة المستخدمة لقصور الشرايين وجلطة القلب و شخيص وعلاج حالات القلب الحادة، مثل الهبوط الحاد للقلب وجلطة الشريان الرئوى.

وأكد أنه ستعقد ورش عمل مفصلة للقسطرة القلبية واستخدامها فى حالات القلب المختلفة والتطورات فى القسطرة التداخلية، كما ستعقد ورش عمل لتخطيط وكهربية القلب وورش عمل للموجات فوق صوتية للقلب والتطورات فى تقنيتها مع عرض للحالات المختلفة فى إنعاش القلب والحفاظ على عضلة القلب والدورة الدموية، والتنفس الصناعى وتصوير القلب والطرق الحديثة فى علاج ضيق الشرايين والأشعة المقطعية والرنين المغنطيسى والمسح الذرى، موضحا أن هناك جلسات وورش عمل للتمريض والفنيين بالقسطرة القلبية والرعاية المركزة لزيادة خبرة ومعلومات كل الفريق الطبى.

وقال الدكتور أحمد مجدى رئيس المؤتمر، إن هناك عددا من الخبراء الأجانب مثل البروفوسير دوان بنتو الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، ويتحدث عن الجديد فى فتح الشرايين بالقسطرة أثناء جلطة القلب والجديد فى طرق تركيب دعامات الشرايين التاجية.

والبروفوسير ناثان سانديب الأستاذ بجامعة شيكاجو، يتحدث عن تقنيات توسيع الشرايين التاجية وعلاج هبوط الدورة الدموية، والبروفوسير يورى برايد من جامعة ايمورى الأمريكية يتحدث عن تأثير جلطة القلب على تروية الشرايين وعن حماية خلايا القلب، والتعامل مع تجلطات الشرايين.

والبروفوسير بيودو كرامر الأستاذ بجامعة سارلاند بألمانيا ويتحدث عن توسيع وعلاج الشرايين التاجية بتقنية البالونات الدوائية، وعلاج الشرايين التاجية الدقيقة والضيق المنتشر والبروفوسير كيارا بوشيريلى الأستاذة بجامعة بريستول الإنجليزية، تتحدث عن استخدام الرنين المغناطيسى لتحديد الشرايين التى تحتاج قسطرة تداخلية، وعن تقييم قصور الشريان التاجى من الضيق البسيط والمتوسط.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد مجدى يلقى محاضرة عن الأسلوب الأمثل للدعامات الدوائية من الجيل الثانى والثالث لعلاج ضيق الشرايين التاجية، ويتحدث عن تطورات هائلة فى أدوية سيولة الدم وتطورات أدوية تخثر الدم والتى تجعلها أفضل وأكثر أمانا لمنع الجلطات والسكتة الدماغية، ويتحدث عن أهمية أدوية كوليستيرول الدم فى الأزمة القلبية وعن الجديد فى علاج الذبحة الصدرية وهبوط القلب، ويستعرض الدكتور سامح شاهين استخدام أدوية منع تخثر أو تجلط الدم الحديثة فى حالات قصور الشرايين.

أما الدكتور عمر عواد أستاذ القلب فيتحدث عن الجديد فى علاج تصلب الشرايين وارتفاع الكوليستيرول.

وأضاف الدكتور أحمد مجدى أن المؤتمر يناقش أيضا علاج ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على عضلة القلب والجديد فى علاج ضغط الدم، وأدوية تجلط الدم والصفائح الدموية فى الساعات الأولى لجلطة القلب، وعلاج جلطة القلب فى مرضى قصور الكلى، موضحا أن المؤتمر سيقوم بتكريم الأساتذة الذين علموا أجيالا وحققوا إنجازات فى مجال القلب وتكريم المتفوقين من أطباء القلب الشبان.