5 أضرار خطيرة للسيجارة على "الريق"

التدخين على الريق، أى فى الصباح دون تناول وجبة الإفطار أحد أخطر العادات التى يمارسها أغلب المدخنين، دون وعى بمدى الخطورة التى يكتسبونها يوميا.

الدكتور شادى محمد أخصائى أمراض الصدر أوضح أن أخطر عادات التدخين، تلك المرتبطة بمواعيد وتوقيت تدخينهم ذاته، وهو ما يجعل المدخن الذى يلجأ للسيجارة على الريق دون تناوله لوجبة الإفطار الكاملة، يجعله عرضة للإصابة بأضرار لا يتوقعها، وتضاعف ضرر التدخين ذاته.

أضرار التدخين على الريق

>ويقدم شادى أهم أضرار التدخين على الريق، وهو ما يستوجب تقنين هذه العادة، أو الإقلاع التام عن التدخين بشكل نهائى.

- التدخين على الريق يتسبب فى الصداع الليلى المزعج، فسيجارة على الريق تؤلم رأسك طوال الليل

>- سيجارة على الريق تتسبب فى إصابتك بارتجاع المرىء تدريجيا لامتصاص المعدة لدخان السجائر فى بداية اليوم

>- سيجارة على الريق تسبب الشعور بتقلصات المعدة، ومغص وآلام معوية.

>- سيجارة على الريق تسبب الإمساك طوال اليوم، وتهددك بالإصابة بالبواسير

>- سيجارة على الريق تحرم الصدر من التنفس السليم، واشتمام نسيم الصباح المفيد للصدر والجهاز التنفسى

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