دراسة إسبانية: الخلوة بامرأة جذابة 5 دقائق يعرضك للعقم وأمراض القلب

كشفت صحيفة "ذى تيليجراف" البريطانية عن دراسة غريبة، تؤكد أن الاختلاء بامرأة جميلة وجذابة قد يضر بصحة الإنسان، وذلك وفقاً لدراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة فالينسيا.

وأكدت النتائج أن خلوة الرجل بامرأة جذابة لمدة 5 دقائق فقط قد يرفع فرص إصابته على المدى البعيد بالعقم وأمراض القلب والسكر، وارتفاع ضغط الدم، وخاصة بالنسبة للرجال الذين يشعرون أنهم خارج دائرة اهتمام النساء اللاتى يختلين بهن.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الاختلاء بالمرأة الجذابة يرفع مستويات الكورتيزول، هرمون الإجهاد والتوتر، فى الدم، لافتين إلى أنه على الرغم من أن الكورتيزول له تأثيرات إيجابية بجرعات صغيرة فى تعزيز الانتباه، ولكن على المدى البعيد ومع تكرار الأمر، تساهم مستويات الكورتيزول العالية فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع الضغط والعقم، وتزيد من حالتها سوءًا حال الإصابة بها.

وشملت الدراسة 84 طالبًا، جلس كل منهم على حدة داخل غرفة يلعب السودوكو برفقة اثنين من الغرباء، شاب وفتاة جميلة ذات مظهر جذاب، وعندما غادرت الفتاة المرأة الأولى، وجلس الشابين معاً لم يحدث أى تغيير فى مستويات الكورتيزول بالدم.

وأضافت "وعندما غادر الشاب واختلى الطالب المتطوع بالفتاة الجذابة، وجد الباحثون أن مستويات الكورتيزول قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وهو ما قد يعرضه للإصابة بهذه الأضرار الكبيرة على المدى البعيد".

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