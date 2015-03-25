القوات العراقية تقتل 41 عنصرا من داعش خلال عمليات عسكرية بالأنبار

قتلت القوات العراقية اليوم الأربعاء، 41 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات عسكرية فى مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار غربى العراق بينهم 18 إرهابيا حاولوا التسلل إلى ناحية عامرية الفلوجة.>وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدى إن طيران القوة الجوية العراقى بالتنسيق مع استخبارات الأنبار قصف مقار لداعش فى منطقة الجسر اليابانى وزنكورة والبو ذياب شمال الرمادى مما أسفر عن قتل 8 إرهابيين وتدمير أربع سيارات تابعة للتنظيم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية قتلت 10 من مسلحى التنظيم بينهم أربعة انتحاريين فى أطراف الفلوجة، كما قتل طيران القوة الجوية 5 إرهابيين آخرين متحصنين داخل منزل شمال ذراع دجلة.

ومن جانبه، صرح قائد شرطة قضاء الفلوجة العميد فيصل الزوبعى بأن القوات المشتركة من الأمن و"الحشد الشعبي" صدت هجوما لمسلحى التنظيم خلال التسلل إلى منطقة الحصى التابعة لناحية عامرية الفلوجة جنوبى القضاء، وقال إن العملية أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا وتدمير عدد من السيارات.. مؤكدا أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على حدود ناحية عامرية الفلوجة بالكامل.

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