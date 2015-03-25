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جمعية منتجي القصب بأسوان تطالب السيسى بالتدخل وإنهاء مشكلاتهم

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جمعية منتجي القصب بأسوان تطالب السيسى بالتدخل وإنهاء مشكلاتهم جمعية منتجي القصب بأسوان تطالب السيسى بالتدخل وإنهاء مشكلاتهم

الرئيس عبدالفتاح

أرسلت الجمعية العامة لمنتجي القصب بأسوان فاكسات استغاثة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للتدخل شخصيا لحل أزمة سكر القصب الراكد في المصانع بكميات هائلة تقدر بحوالي مليون طنا ، وهو الأمر الذي يؤدي إلي توقف صرف مستحقات المزارعين التي تقدر بإجمالي 4 مليارات جنيه خلال الموسم.

وصرح بذلك جمال قرقور رئيس جمعية منتجي القصب بمحافظة أسوان وقال أن مزارعي القصب قاموا بتوريد المحصول ابتداءً من 20 ديسمبر الماضي ، ولم يحصلوا سوي علي نصف مستحقاتهم المالية نظير توريد المحصول إلى شركات السكر.

موضحا أن مزارعي القصب يوردون 10 ملايين طنا من قصب السكر علي مستوي الجمهورية سنويا وتبلغ قيمة المحصول حوالي 4 مليارات جنيه في الموسم نظرا لأن طن القصب يتم توريده نظير 400 جنيها عقب الزيادة الأخيرة من ،  ونظرا لتكدس السكر المنتج في المصانع تعجز شركات السكر حاليا عن صرف باقي مستحقات المزارعين.

ويري أن منظومة الجديدة شكلها الحالي تهدد صناعة السكر بمصر أيضا لأنها تتيح للمستهلك الحصول علي أي سلعة غذائية وفقا لرغبته لذلك يفضل البعض شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين لأنه أرخص في السوق من السكر المحلي الذي يباع بخمسة جنيهات.

وطالب بأن تفرض منظومة التموين الجديدة علي المواطنين شراء السكر المحلي ، وعدم إدراج السكرالمستورد علي بطاقة التموين أو تحجيم عمليات إغراق السوق بالسكر المستورد الذي يأتي من الخارج.

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